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В ФОКУСЕ

Видео: Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО

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категория: В ФОКУСЕ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла место Владимира Путина. Инцидент, над которым сыронизировал президент России, произошел в Ханты-Мансийске, куда лидер РФ прилетел для проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

Наталья ошиблась с креслом, заняв место президента. Владимир Путин не стал словесно сообщать Комаровой о ее ошибке, передвинув листок ручкой на свою сторону, добавив: «Это тоже хорошее место».

Губернатор Ханты-Мансийского Автономного округа отреагировала на ситуацию неловкой улыбкой.

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