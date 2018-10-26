Видео: Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла место Владимира Путина. Инцидент, над которым сыронизировал президент России, произошел в Ханты-Мансийске, куда лидер РФ прилетел для проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

Наталья ошиблась с креслом, заняв место президента. Владимир Путин не стал словесно сообщать Комаровой о ее ошибке, передвинув листок ручкой на свою сторону, добавив: «Это тоже хорошее место».

Губернатор Ханты-Мансийского Автономного округа отреагировала на ситуацию неловкой улыбкой.