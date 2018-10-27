Видео: Меркель увидела Путина в пальто и заговорила по-русски

На встрече с Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель заговорила на русском языке. Ее познания русского вызвали смех у главы Российской Федерации.

В сети появился видеоролик, на котором президент России идет по улице рядом с немецким политиком. Владимир Путин накинул на себя пальто. Меркель, обратив внимание на вещь, задала ироничный вопрос: «Сибирское пальто?». Президент России оценил шутку, рассмеявшись в ответ.

Напомним, ранее появилась новость, что Путин прилетел на саммит в Стамбул с подарками в виде ягод и орехов. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Пескова, глава государства решил сделать подарок своим коллегам — участникам саммита.