В Уфе три сотрудника МВД изнасиловали свою коллегу

В Уфе по подозрению в изнасиловании были задержаны три начальника МВД. Как передает источник, сотрудники полиции всю ночь издевались над своей коллегой.

Жертва насильников рассказала, что ее закрыли в помещении участка полиции, где три друга-полицейских издевались над ней, а потом изнасиловали. Ими были — начальник полиции Уфимского района, начальник Карамаскалинского района и руководитель отдела по вопросам миграции УМВД.

Действия начались после того, как один из сотрудников попросил зайти дознавательницу к себе в кабинет. Девушка не могла отказать старшему по званию и зашла в помещение, где ее ждали три начальника в форме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны. Введутся следственные работы на месте преступления.