В Петербурге Шнурова запечатлели на видео с новой возлюбленной

В городе Санкт-Петербург очевидцы сняли на камеру популярного российского исполнителя Сергея Шнурова, который находился в компании со своей новой возлюбленной. Хоть они нередко сообщают о желании сыграть свадьбу, однако нечасто выходят на публику вместе.

На размещенном в Сети видео можно увидеть, как Ольга Абрамова и Шнуров ужинают в одном из петербургских пабов, сидя за одним столиком и мило беседуя друг с другом на различные темы. Затем они выходят из заведения, садятся в машину и уезжают в неизвестном направлении. В последние недели музыкант все чаще старается проводить свободное время вместе со своей новой избранницей. Хоть он и не любит отвечать на вопросы журналистов и пользователей о своей девушке, однако регулярно пишет о ней стихи, которые затем публикует в социальной сети «Инстаграм».

Позднее стало известно, что паб, в котором ужинали певец и светская львица, называется Gastroli. Большинство поклонников Шнурова положительно относятся к его новому роману, желая ему счастья и удачи с Абрамовой. Однако некоторые все еще негодуют подобным развитием событием, ведь музыкант развелся с бывшей женой Матильдой всего пару месяцев назад, но уже заявляет о новой свадьбе.