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В ФОКУСЕ

В Архангельске возле здания ФСБ прогремел взрыв

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В среду, 31 октября, в городе Архангельск возле здания регионального управления ФСБ, расположенного на Троицком проспекте, произошел взрыв. Информация о данном инциденте была распространена каналом Mash в социальной сети Telegram.

Согласно предварительным сведениям из-за взрыва погиб как минимум один человек. Его личность все еще неизвестна, однако, судя по всему, он не является сотрудником государственной службы. Никакой официальной информации о пострадавших и причинах происшествия опубликовано не было. Журналисты, находящиеся на месте ЧП, отмечают, что людей, работающих в здании ФСБ, начали эвакуировать из сооружения. В районе также работают спецслужбы, которые пытаются кого-то найти. Корреспондент отмечает, что видел, как они попросили документы у прохожего, а затем посадили его в автомобиль.

Работники правоохранительных органов решили перекрыть Троицкий проспект. В Сети также начала появляться информация о том, что бомба находилась рядом с первой и второй дверьми, неподалеку от металлического детектора. Люди, находящиеся в соседних офисных зданиях заявляют, что у них все нормально, и они работают в обычном режиме. Представители ФСБ никак не комментируют случившееся, прося позвонить им позднее.

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