Украинская певица устроила стриптиз в прямом эфире «Танцев со звездами»

Знаменитая исполнительница Оля Полякова из Украины, которая помогала Юрию Горбунову вести популярное телешоу «Танцы со звездами» в качестве соведущей, удивила всех, устроив стриптиз в прямом эфире.

Молодая певица решила предложить участникам программы сыграть в небольшую, но рискованную игру. Они должны были угадать балл, который им поставят жюри за их выступления. Ведущая же озвучивала свой вариант. Тот, кто даст неверный ответ, должен был снять с себя один элемент одежды. Все звезды согласились на данные условия, так как изначально находились в выгодном положении, ведь их было много, а Полякова всего одна. Даже если они неправильно ответят, то им нужно будет снять всего одну вещь, а ведущей придется снимать детали своего гардероба на протяжении всего выпуска.

Данная авантюра исполнительницы привела к закономерному итогу – под конец шоу она вышла на сцену без какой-либо одежды. Правда, организаторы передачи не могли выпустить Полякову абсолютно голой, поэтому ее интимные места закрывали небольшие таблички, на которых можно было прочитать следующую надпись: «26 октября». Скорее всего, девушка тем самым решила напомнить своим фанатам, что в этот день она собирается провести концерт «Королева ночи». Это выступление будет проведено во Дворце спорта, расположенном в столице Украины.