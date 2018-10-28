Рэпера Гуфа избили в ночном клубе Москвы

В СМИ, сославшихся на источник в полиции, заявили, что Алексей Долматов, более известный как рэп-певец Гуф, был сильно избит в одном из ночных развлекательных заведений столицы России.

Согласно предварительной информации инцидент случился в центральном районе города возле метро «Таганская». На Пятом канале отмечают, что драка произошла в одиннадцать часов вечера. Затем в ночь на 28 октября рэп-исполнитель вместе со своей девушкой Кэти Топурией, солисткой музыкального коллектива «А-Студио», пришел в полицейский участок и написал заявление об избиении. Представители московского ГУ МВД решили подтвердить сведения о том, что к ним ночью обратился молодой человек, сообщивший о нанесении ему телесных повреждений. Однако они не стали называть имя потерпевшего.

Рэп-певец отказался от поездки в больницу. Неизвестно, была ли с ним Топурия во время драки или она приехала позднее, чтобы поддержать его. Работники правоохранительных органов взялись за проведение доследственной проверки. После нее они примут решение, открывать уголовное дело или нет. Эдгар Кеосаян, концертный руководитель певца, сообщил журналистам, что впервые слышат о данном происшествии.