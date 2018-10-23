Пользователи высмеяли новую партию отремонтированных украинских РСЗО «Ураган»

На своей официальной страничке в соцсети «Фейсбук» лидер Украины Петр Порошенко сообщил, что на вооружение украинской армии поступили новые комплексы РСЗО «Ураган», прошедшие недавно масштабные ремонтные работы.

Согласно словам украинского президента «Ураган» является одной из самых разрушительных и дальнобойных установок залпового огня, имеющейся у армии. Он отметил, что одна подобная система способна выпустить шестнадцать ракет всего за двадцать секунд, которые могут с высокой точностью уничтожить объекты, расположенные на расстоянии до 35 километров. Однако многих пользователей Сети лишь рассмешило заявление Порошенко в виду последних событий, произошедших в стране.

К примеру, немалое число пользователей решили напомнить лидеру украинского государства, что если на Украине сгорят еще несколько складов с боеприпасами, то «Ураганам» будет попросту нечем стрелять. Другие привели в качестве примера отремонтированные минометы «Молот», которые взрывались еще до осуществления выстрела. Некоторые сравнили данные РСЗО с Катюшами, выпущенными в 1942 году, и обвинили Порошенко в том, что он хвастается чужими разработками оружия («Ураганы» были созданы в СССР и введены в эксплуатацию в 1975 году).