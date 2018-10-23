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В ФОКУСЕ

Названа первая цель устроившего бойню в колледже керченского стрелка

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категория: В ФОКУСЕ

На сайте телеканала РЕН ТВ отмечают, что Владислав Росляков, студент, который устроил настоящую бойню в керченском колледже, вначале планировал застрелить Ольгу Гребенникову, директрису учебного заведения.

По словам Александры Лазаревой, матери погибшего, ей удалось поговорить с Гребенниковой в морге, когда она опознавала тело массового убийцы. Руководительница учреждения сообщила ей, что могла сейчас находиться в списке умерших преподавателей и студентов. Лазарева считает, что в день трагедии директриса должна была оказаться первой жертвой стрелка, так как учащиеся ненавидели ее. Она добавила, что родителям казалось, что речь идет об обычной детской нелюбви к директору, не став разбираться в истинных причинах.

Свидетели произошедшего отмечают, что Росляков с самого начала отправился к кабинету Гребенниковой, однако не смог найти ее, поэтому начал осматривать ближайшие комнаты. Когда он осознал, что руководительницы нет в сооружении, то начал убивать всех встреченных ему на пути людей. Позднее стало ясно, что директриса ушла из колледжа незадолго до взрыва бомбы. На данный момент времени в следственном комитете пытаются выяснить, знали ли руководители заведения о том, что их ученик планирует напасть на колледж.

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