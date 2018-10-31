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В ФОКУСЕ

Видео: Клинцевич в прямом эфире обозвал украинского эксперта‍ и дернул его за бороду

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категория: В ФОКУСЕ

На российском общественно-политическом ток-шоу «60 минут», принадлежащему телеканалу «Россия-1», произошла словесная перепалка между российским сенатором Францом Клинцевичем и украинским политологом Алксандром Охрименко.

Во время эмоционального диалога Клинцевич решил не сдерживать себя и высказать все, что думает о своем визави, назвав Охрименко «уродом», «хамом» и «рожей».

«Подожди, рожа, подожди, послушай, объявите войну России и вы тогда увидите войска и поймете, что такое Россия», — высказался российский сенатор.

После чего, Клинцевич подошел к украинскому политологу и дернул его два раза за бороду, со словами «Вы понимаете, что Вы хам, стоите здесь с бородой и не даете людям слово сказать».

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