Керченский стрелок закопал сейф и сжег личные вещи перед нападением на колледж

Владислав Росляков, 18-летний студент, напавший недавно на политехнический колледж Керчи, уничтожил все свои личные вещи в огне на пустыре, где ранее занимался улучшением своих умений в использовании огнестрельного оружия. Видеозапись публикует РЕН ТВ.

В средствах массовой информации сообщают, что среди не до конца уничтоженных вещей можно найти тетрадки, различные носители данных, фотоснимки и книги религиозного характера. К тому же журналисты заполучили ролик, демонстрируемый Рослякова, несущего сейф на полигон. В СМИ считают, что он, скорее всего, закопал его. На данный момент времени не ясно, что именно содержится в этой емкости, но существует немалый шанс того, что в ней можно найти информацию, которая прольет свет на мотивы человека, устроившего бойню в учебном заведении.

В прошлую среду Росляков пришел в колледж, где учился, с большой сумкой и рюкзаком. В них он пронес в здание самодельную бомбу и огнестрельное оружие. Во время перемены он дистанционно взорвал взрывное устройство, а затем взял в руки ружье и начал убивать всех, кто встречался ему на пути. Он также стрелял в мониторы и огнетушители. Эта трагедия унесла жизни 21 человека, еще свыше 50 получили различные ранения. Сам нападавший поднялся на верхний этаж и совершил самоубийство.