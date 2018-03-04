В России появится новый колесный танк на платформе «Бумеранг»

В скором времени в России будет создан танк на колесной платформе «Бумеранг». Информацию об этом сообщил гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий в одном из выпусков программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе (…) Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время», — сообщил Красовицкий.

Также было отмечено, что в будущем колесная платформа «Бумеранг» станет единой для создания боевых машин. У платформы колесная формула 8х8, керамическая бронезащита и модуль, который управляется дистанционно. Стоит добавить, что в легком и среднем весе боевые машины смогут плавать.

Впервые «Бумеранг» был продемонстрирован еще в 2015 году во время парада Победы 9 мая.