Напавшую с молотком на бойца АТО женщину нашли повешенной в СИЗО

Сегодня, 26 февраля 2018 года, в Следственном изоляторе Днепропетровска была обнаружена мертвой активистка Марина Меньшикова. Сообщается, что женщина совершила суицид. В камере предварительного заключения повешенное тело Марины обнаружили в 8 часов 32 минуты.

Напомним, что о Меньшиковой заговорили после скандального видео, появившегося в Сети. На нем запечатлен конфликт Марины с бывшим бойцом АТО, которого женщина ударила молотком по голове в местном театре.

Произошло это осенью 2016 года. Меньшикова всегда высказывалась против карательных операций в Донбассе. Тогда свои слова она решила подкрепить действиями и ударила пришедшего в военной форме в театр мужчину молотком по голове.

На ролике вы можете видеть отрывок из того конфликта, который в итоге стал причиной ареста Марины Меньшиковой по статье «Хулиганство».