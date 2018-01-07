Жители Великобритании и США видели в небе зеленые НЛО в Новый год

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На данный момент времени исследователи внеземных цивилизаций заняты проверкой сообщений от множества жителей Великобритании и США, которые заявляют, что видели в небе множество светящихся зеленым цветом НЛО в канун Нового года.

Вначале необычный объект заметила женщина, проживающая в Северной Англии. Затем она позвала своего мужа, который тоже увидел ярко-зеленое НЛО. Они тут же опубликовали данную информацию в Сети, чем и привлекли к себе внимание уфологов.

После сообщения о светящихся объектах начали приходить от жителей США. Все они отмечали, что видели зеленый шар в небе. Уфологи уверены, что этими сферами являлись корабли пришельцев, однако скептики считают, что люди видели обычные метеориты или оригинальный фейерверк.