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В ФОКУСЕ

Жену Аршавина сняли с авиарейса из-за неподобающего поведения

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категория: В ФОКУСЕ

Перед православным Рождеством Алису Аршавину сняли с авиарейса за неподобающее поведение в воздушном судне. Представители «Аэрофлота» заявили, что супруга известного футболиста отказывалась соблюдать технику безопасности и угрожала экипажу, называя себя сотрудником ФСБ.

В заявлении работников авиаперевозчика говорится, что вначале Аршавина попробовала пересадить няню в бизнес-класс, хотя у нее был билет на место в эконом-салоне. К тому же за двести метров до взлетной полосы она решила отстегнуть ремень безопасности. Ее несколько раз предупредили о возможных последствиях, но она не обратила на это внимание. Затем девушку сняли с рейса.

Добавим, что сама Аршавина не признает своей вины, заявив журналистам, что ей никто не делал никаких предупреждений. Свой ремень же она решила снять, из-за того что ее ребенок закапризничал и она решила взять его на руки. По словам девушки, самолет тогда стоял на месте.

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