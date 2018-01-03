Видео: Виталий Кличко оговорился во время выступления

В интернете высмеяли очередную оговорку Виталия Кличко. Мэр Киева во время своего выступления не мог вспомнить как будет по-украински «звездное небо». Благо собравшиеся люди успели во время подправить Виталия.

Выступая на Софийской площади, в своей праздничной речи на украинском языке, Кличко запнулся и достаточно долго вспоминал как правильно говорится «зіркове нібо».

В сети пользователи считают, что оговорка мэра имела место быть из-за нетрезвого состояния Виталия. «Чего вы смеетесь? Ну выпил человек по случаю праздника», — прокомментировал ролик Андрей Тымчук.