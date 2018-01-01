Видео: В Южно-Сахалинске во время празднования Нового года сгорела главная ёлка города

В Южно-Сахалинске во время разгара празднования Нового года загорелась елка, установленная на главной площади города. Сообщается, что пожар начался примерно в час ночи по местному времени. В этот момент на площади шел праздничный концерт, и было очень много гостей. Елка сгорела за считанные минуты. К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стала петарда. На данный момент правоохранительныt органы продолжают выяснять причины случившегося.

На место сгоревшего новогоднего дерева перенесут елку, украшавшую городской парк.