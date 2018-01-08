Видео: В Нью-Йорке на Манхэттене горит Trump Tower

В местных средствах массовой информации, ссылаясь на пожарную службу города, сообщили, что в высотном здании Trump Tower («Башня Трампа») начался пожар. Возгорание случилось на верхнем этаже постройки.

По предварительной информации, огонь возник на пятьдесят восьмом этаже небоскреба, который принадлежит Дональду Трампу, лидеру США. Очевидцы публикуют в социальной сети Twitter сообщения о том, что пожарные взялись за тушение пожара на крыше высотки.

На данный момент неизвестно, из-за чего именно произошел пожар и есть ли пострадавшие. Более подробная информация будет опубликована позднее, поэтому следите за новостями.