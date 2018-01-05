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Видео: кроссовер Tesla Model X взял на буксир фуру

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категория: АВТО

В Северной Каролине электрическому кроссоверу Tesla Model X пришлось буксировать застрявший в снегу тягач. Видеоролик появился в соцсети Fаcebook на странице Кайла Коннера. Стоит отметить, что на Северную Каролину обрушился сильный снегопад.

Автор ролика указал, что в техническом паспорте автомобиля указано, что кроссовер Model X способен буксировать прицеп массой до 2268 кг.

Отметим, что в подкапотном пространстве электрокроссовера расположены два электрических двигателя, способных выдавать максимальную мощность 774 «лошадки». До первых 100 км/ч Tesla Model X разгоняется за 3,1 секунды.

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