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В Японии гигантский тунец весом 405 кг продан за 323 тысячи долларов

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категория: ОКЕАН

В столице Японии на Цукидзи (популярный рынок морепродуктов) состоялись очередные торги, на которых был выставлен весьма необычный лот. Речь идет об огромном голубом тунце, вес которого равен 405 килограммам. Рыбаки получили за него около 323 000 долларов, чем оказались невероятно довольны.

По словам организаторов торгов, этот тунец оказался самой высоко оцененной рыбой на тот день. Кстати, он был пойман в Тихом океане неподалеку от японского порта Ома.

Впрочем, полученная сумма не считается самой большой. Ни у кого из рыбаков все еще не получилось побить прошлый рекорд. Дело в том, что много лет назад на аукционе был продан голубой тунец весом 222 килограмма за 1 миллион 750 тысяч долларов.

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