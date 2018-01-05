В темных углублениях Луны найдены инопланетные базы

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Исследователям, специализирующимся на изучении инопланетных цивилизаций, удалось отыскать таинственные ямы на лунной поверхности. Они тут же предположили, что эти дыры вырыли инопланетяне и на самом деле являются входами в базы пришельцев.

Как бы сильно специалисты NASA не отрицали наличия разумных форм жизни на спутнике Земли, с каждым годом появляется все больше доказательств того, что на нем живут инопланетяне. К ним вполне можно отнести вышеуказанные фотографии, на которых отмечены темные углубления.

По словам ученых, эти кратеры имеют слишком ровную форму, а потому не могли сформироваться естественным путем. Уфологи продолжат изучать эти ямы, чтобы рано или поздно увидеть возле них пришельцев.