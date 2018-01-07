В Сирии террористы снова атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Накануне Рождества террористы вновь обстреляли базу военно-космических сил Российской Федерации, находящуюся на территории Сирии. Стоит отметить, что боевики уже во второй раз атакуют Хмеймим.

По словам сотрудников «Версия.Инфо», которые отслеживают перемещения членов террористических организаций, 6 января боевики направили на российскую авиабазу несколько беспилотных аппаратов, созданных вручную. Их цель заключалась в повреждении боевой техники. На данный момент времени неизвестно, удалось ли им реализовать задуманное.

Эксперты отмечают, что беспилотники террористов являются весьма примитивными механизмами, состоящими из деревянной рамки, нескольких двигателей и мин – все это примотано скотчем. Управляются дроны с помощью специального пульта.

Ранее мы сообщали о том, что телеканалы опубликовали кадры с сирийской базы Хмеймим.