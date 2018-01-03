В Сирии разбился российский вертолет‍ Ми-24, оба пилота погибли

Минобороны РФ сообщило, что в Сирии разбился боевой вертолет Ми-24. Сообщается, что вертолет потерпел крушение вблизи аэродрома Хама, где должен был приземлиться. Трагедия произошла 31 декабря.

«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», — сообщили в ведомстве.

На борту Ми-24 находился борттехник, которому удалось выжить. Его доставили в госпиталь при аэродроме Хмеймим. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Минобороны сообщает, что вертолет не подвергался обстрелу. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.