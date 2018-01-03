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В ФОКУСЕ

В Сирии 31 декабря были уничтожены семь российских самолетов

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Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Стало известно, что 31 декабря российская армия в Сирии понесла крупные потери. Авиабаза «Хмеймим» подверглась обстрелу из минометов, в результате чего были уничтожены 7 самолетов и около 10 военных получили тяжелые ранения.

Сирийским террористам удалось сокрушить четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.

На данный момент Минобороны РФ никак не прокомментировало случившиеся, только лишь подтвердили гибель 2 летчиков, которые находились на борту Ми-24 в день обстрела. По мнению Министерства обороны Российской Федерации, вертолет не был подвергнут обстрелу со стороны боевиков.

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