В Сирии 31 декабря были уничтожены семь российских самолетов

Стало известно, что 31 декабря российская армия в Сирии понесла крупные потери. Авиабаза «Хмеймим» подверглась обстрелу из минометов, в результате чего были уничтожены 7 самолетов и около 10 военных получили тяжелые ранения.

Сирийским террористам удалось сокрушить четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.

На данный момент Минобороны РФ никак не прокомментировало случившиеся, только лишь подтвердили гибель 2 летчиков, которые находились на борту Ми-24 в день обстрела. По мнению Министерства обороны Российской Федерации, вертолет не был подвергнут обстрелу со стороны боевиков.