В Сети появилось видео вторжения НЛО в Мексику

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Жители Мексики стали очевидцами странного и отчасти даже шокирующего события, которое они успели заснять на камеру. Видео просмотрели уфологи и тут же выдвинули предположение, что на нем запечатлены НЛО. В результате этот ролик, по их мнению, является прямым доказательством существования инопланетян.

Видео было снято в мексиканской столице. В нем можно увидеть огромный объект, имеющий форму шара и пролетающий над городом. К тому же в определенный момент он попытался скрыться от видеосъемки.

Уфологи добавили, что рядом с крупным НЛО летели небольшие огоньки. Возможно, речь идет о кораблях сопровождения. Ролик набрал свыше 27 000 просмотров за короткий период времени. Большинство пользователей считают, что на нем действительно запечатлены корабли пришельцев.