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ГАДЖЕТЫ

В Сети опубликованы первые рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 10

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категория: ГАДЖЕТЫ

Бенджамин Гескин, профессиональный дизайнер, решил продемонстрировать общественности свое видение внешнего вида смартфона Samsung Galaxy Note 10. Для этого он выложил на страничке в «Твиттер» рендеры гаджета, который может появиться на прилавках магазинов через 2-3 года.

На опубликованных изображениях видно, что девайс обладает безрамочным экраном, похожим на дисплей iPhone X, то есть в верхнем участке его передней панели тоже имеется срез для динамика, правда, меньших размеров. Сзади аппарата размещена двойная камера. Главным отличием новинки окажется наличие у нее сканера для отпечатков пальцев на передней стороне корпуса.

Эксперты отмечают, что рендеры дизайнера оказались крайне близки к истине, так как уже в девятой версии устройства, которая выйдет в следующем году, сканер будет размещен внизу экрана. Однако они все же добавили, что эти изображения основываются на слухах, поэтому итоговый вариант может значительно отличаться от них.

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