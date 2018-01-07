В Сети опубликованы первые рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 10

Бенджамин Гескин, профессиональный дизайнер, решил продемонстрировать общественности свое видение внешнего вида смартфона Samsung Galaxy Note 10. Для этого он выложил на страничке в «Твиттер» рендеры гаджета, который может появиться на прилавках магазинов через 2-3 года.

На опубликованных изображениях видно, что девайс обладает безрамочным экраном, похожим на дисплей iPhone X, то есть в верхнем участке его передней панели тоже имеется срез для динамика, правда, меньших размеров. Сзади аппарата размещена двойная камера. Главным отличием новинки окажется наличие у нее сканера для отпечатков пальцев на передней стороне корпуса.

Эксперты отмечают, что рендеры дизайнера оказались крайне близки к истине, так как уже в девятой версии устройства, которая выйдет в следующем году, сканер будет размещен внизу экрана. Однако они все же добавили, что эти изображения основываются на слухах, поэтому итоговый вариант может значительно отличаться от них.