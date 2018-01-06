В Сети опубликована схема гибкого экрана для нового iPhone

В Интернете была опубликована подробная схема нового гибкого дисплея для смартфонов, который был разработан и запатентован южнокорейским производителем LG. В будущем данная технология может оказаться одним из элементов iPhone нового поколения, который многие уже окрестили «раскладушкой».

Напоминаем, что сравнительно недавно Apple заказала у LG создание совершенно нового дисплея, предназначенного для мобильных гаджетов и основанного на технологии AMOLED. Скорее всего, американская новинка станет основным конкурентом новой модели от Samsung, которая, по слухам, тоже будет оснащена гнущимся экраном.

Согласно патенту новый экран можно сгибать пополам без ухудшения его технических характеристик. В разложенном виде он окажется сопоставим с экраном от планшета, а в согнутом состоянии будет не больше стандартного смартфона.