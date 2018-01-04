В интернете появились откровенные фото Майли Сайрус с небритыми подмышками

В сеть попали снимки интимного характера американской певицы Майли Сайрус. На обхоженных фотографиях можно заметить, не только оголенное тело поп-дивы, но еще ее небритые подмышки.

Майли без какого-либо стеснения демонстрирует свое тело в различных позах и будто провоцирует зрителей на порцию комментариев.

Певица славится своей любовью к естественной красоте, поэтому поклонники не столь удивлены голому телу, как волосатым подмышкам.

Но не стоит забывать, что у Майли Сайрус отличные вокальные данные и актерские данные, благодаря которым она стала автором хита «Wrecking Ball».