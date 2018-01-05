В результате сильного наводнения в столице Конго погибли 37 человек

В региональных СМИ отмечают, что в Киншасе, столице Конго, случилось масштабное наводнение, приведшее к гибели как минимум 37 местных жителей.

В ночь на 4 января в городе были зафиксированы мощные ливни, которые и привели к возникновению наводнения. Доминик Велоли, глава Министерства социальных дел Конго, отметил, что больше всего людей погибли в районе Нгальем – 13 человек.

Министр добавил, что количество погибших в будущем может увеличиться, так как у них пока нет информации об обстановке в других районах столицы. Основной причиной инцидента стал резкий рост города и отсутствие на улицах желобов, предназначенных для отвода воды.