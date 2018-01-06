В Раде объяснили причину сохранения украинского гражданства у Поклонской

Сергей Лещенко, один из депутатов Верховной Рады Украины, во время своего выступления решил объяснить, почему Наталья Поклонская, бывший прокурор полуострова Крым, а ныне депутат Государственной думы РФ, все еще не лишена украинского гражданства. Оказалось, что миграционная служба страны попросту не имеет для этого никаких оснований, ведь она не нарушала закона о гражданстве.

По словам депутата, им был направлен запрос в соответствующий орган. Через несколько дней он получил ответ, в котором отмечалось, что Поклонская не нарушала закон о двойном гражданстве, поэтому она все еще является гражданкой Украины.

Разумеется, Поклонская имеет и гражданство РФ, так как в ином случае она не смогла бы стать депутатом Госдумы.