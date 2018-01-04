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В процессорах Intel и AMD были обнаружены критические уязвимости

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категория: IT, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

Эксперты в области кибербезопасности бьют тревогу, так как в большинстве процессорах от компаний AMD и Intel были обнаружены критические уязвимости, получившие названия Specter и Meltdown. Они имеются почти во всех чипсетах, выпущенных после 1995 года.

По словам специалистов, слабые места процессоров открывают киберпреступникам доступ ко всем данным пользователей, включая зашифрованные сведения и пароли. Дело в том, что Meltdown позволяет взломать кэш чипа и получить из него все необходимые данные. Хакерам не нужно будет даже ждать выдачи разрешения к нему.

Что касается Spectre, то злоумышленники смогут при помощи него давать процессору команды, не требующиеся ему для исправной работы. Разумеется, разработчики ПО тут же начали создавать заплатки для своих программ и операционных систем, однако они могут негативно сказаться на производительности процессоров. По предварительной информации мощность чипов упадет на 5-30 процентов.

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