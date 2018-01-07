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КОСМОС

В Новой Зеландии фермерша запечатлела на видео сразу 3 НЛО

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

В Новой Зеландии недавно было зафиксировано загадочное явление. Дело в том, что местной фермерше удалось стать очевидицей прилета сразу трех неопознанных летающих объектов. Девушка отметила, что один из них, судя по всему, был главным, а два других играли роль эскорта.

Девушка находилась на поле, где паслась ее корова, у которой совсем скоро должен был родиться теленок, когда она заметила вдалеке светящиеся шарики. Она тут же взяла в руки свой смартфон и начала снимать космические корабли. НЛО сначала зависли в небе, а затем улетели за горизонт.

Как только звездолеты пропали, корова тут же родила двух здоровых телят. Многие пользователи поверили фермерше, считая, что в Новую Зеландию действительно прилетали инопланетяне. Некоторые же уверены, что девушка увидела обычную оптическую иллюзию.

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