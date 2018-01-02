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В ФОКУСЕ

В ЛНР сообщили о танках и САУ силовиков у линии соприкосновения

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Дата:
категория: В ФОКУСЕ

ВСУ могут нарушить новогоднее перемирие, установленное на Донбассе. Как сообщает народная милиция, на линии соприкосновения были зафиксированы танки, самоходные артиллерийские установки и спецназ Украины.

Сообщается, что представители ЛНР насчитали около восьми танков и двух артиллерийских установок. В ЛНР считают, что спецназ планирует диверсии в новогодние праздники.

«На территории железнодорожного депо населенного пункта Попасная на удалении 5 км от линии боевого соприкосновения находятся две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» — сообщают представители ЛНР.

Сообщается, что в ДНР обстановка также не спокойная. Украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, который вступил в силу 23 декабря. В частности были обстреляны поселки Ясиноватая и Сосновское.

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