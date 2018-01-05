В Китае прошло испытание новейшего военного беспилотника

Представители корпорации AVIC из КНР сообщили о завершении тестов новейшего боевого беспилотного аппарата под названием Wing-Loong II. Это воздушное судно смогло поразить все условные цели, сбросив на них бомбы и выстрелив по ним ракетами. Данный беспилотник способен летать до двадцати часов без каких-либо перерывов.

Новый аппарат создан по той же концепции, что и американский MQ-9 Reaper, однако он превосходит своего заокеанского конкурента практически по всем параметрам. К примеру, он может находиться в воздухе на четыре часа дольше и летать на большей высоте.

Создатели данной боевой техники отмечают, что беспилотники смогут значительно снизить число человеческих жертв в военных столкновениях. К тому же точность у этих аппаратов зачастую оказывается выше, чем у обычных самолетов.