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ТЕХНОЛОГИИ

В Китае прошло испытание новейшего военного беспилотника

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Представители корпорации AVIC из КНР сообщили о завершении тестов новейшего боевого беспилотного аппарата под названием Wing-Loong II. Это воздушное судно смогло поразить все условные цели, сбросив на них бомбы и выстрелив по ним ракетами. Данный беспилотник способен летать до двадцати часов без каких-либо перерывов.

Новый аппарат создан по той же концепции, что и американский MQ-9 Reaper, однако он превосходит своего заокеанского конкурента практически по всем параметрам. К примеру, он может находиться в воздухе на четыре часа дольше и летать на большей высоте.

Создатели данной боевой техники отмечают, что беспилотники смогут значительно снизить число человеческих жертв в военных столкновениях. К тому же точность у этих аппаратов зачастую оказывается выше, чем у обычных самолетов.

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