В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

Неординарное преступление было совершено в Копенгагене, где двое мужчин выкрали ценный экземпляр алкогольной продукции – коллекционную бутылку водки, стоимость которой оценивается в 1 миллион евро.

Установленные рядом с «Кафе 33» видеокамеры запечатлели двух злодеев, схвативших драгоценный экземпляр и скрывшихся в неизвестном направлении. При этом очевидцы произошедшего отметили, что не сумели разглядеть лиц преступников.

О пропаже водки прессе рассказал её бывший владелец, которому принадлежит заведение и множество различных коллекций. Коллекционированием Бриан Ингберг занимается не первый год, поэтому произошедшее стало для него настоящим ударом.

Основная ценность бутылки не в её содержимом, а в оформлении, для которого было использовано в общей сложности три килограмма золота и три килограмма серебра.