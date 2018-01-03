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В ФОКУСЕ

В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

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категория: В ФОКУСЕ

Неординарное преступление было совершено в Копенгагене, где двое мужчин выкрали ценный экземпляр алкогольной продукции – коллекционную бутылку водки, стоимость которой оценивается в 1 миллион евро.

Установленные рядом с «Кафе 33» видеокамеры запечатлели двух злодеев, схвативших драгоценный экземпляр и скрывшихся в неизвестном направлении. При этом очевидцы произошедшего отметили, что не сумели разглядеть лиц преступников.

О пропаже водки прессе рассказал её бывший владелец, которому принадлежит заведение и множество различных коллекций. Коллекционированием Бриан Ингберг занимается не первый год, поэтому произошедшее стало для него настоящим ударом.

Основная ценность бутылки не в её содержимом, а в оформлении, для которого было использовано в общей сложности три килограмма золота и три килограмма серебра.

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