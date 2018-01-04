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В Австралии легализован экспорт медицинской марихуаны

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категория: МЕДИЦИНА

Власти Австралии решили легализовать реализацию медицинской марихуаны в зарубежные страны. Данная новость была распространена местными СМИ. Грег Хант, глава Министерства здравоохранения страны, отметил, что этот шаг позволит увеличить внутреннее предложение каннабиса и сделает Австралию основным поставщиком данного средства на мировом рынке.

Австралийские пациенты получили доступ к этому виду марихуаны в позапрошлом году. Его выращивание и продажа контролируется властями штатов и федеральным правительством. Виктория оказалась первым штатом, решившим легализовать это легкое наркотическое средство.

В прошлом году в Германии парламент позволил тяжелобольным принимать каннабис, чтобы заглушить боль. Было даже создано особое агентство, контролирующее распределение марихуаны на территории страны.

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