В 2018 году российские ВКС РФ получат на вооружение уникальные авиабомбы «Дрель»

Владимир Лепин, руководитель «Техмаша», во время недавней беседы с журналистами заявил, что российская армия уже в нынешнем году получит инновационные авиабомбы «Дрель» с системой автоматического наведения.
По словам генерального директора предприятия, тестирование нового оружия стартовало около двух лет назад, и оно проходит в полном соответствии с заранее составленным графиком. Он добавил, что «Дрель» способна уничтожить практически любую вражескую технику тяжелого класса.
Воздушное судно, вооруженное новой бомбой, может даже не появляться в зоне поражения ПВО врага, так как «Дрель» обладает самоприцеливающейся системой. К тому же ее практически невозможно распознать современными радарами.
Источник видео: EuroNews