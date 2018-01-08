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В ФОКУСЕ

В 2018 году российские ВКС РФ получат на вооружение уникальные авиабомбы «Дрель»

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категория: В ФОКУСЕ

Владимир Лепин, руководитель «Техмаша», во время недавней беседы с журналистами заявил, что российская армия уже в нынешнем году получит инновационные авиабомбы «Дрель» с системой автоматического наведения.

По словам генерального директора предприятия, тестирование нового оружия стартовало около двух лет назад, и оно проходит в полном соответствии с заранее составленным графиком. Он добавил, что «Дрель» способна уничтожить практически любую вражескую технику тяжелого класса.

Воздушное судно, вооруженное новой бомбой, может даже не появляться в зоне поражения ПВО врага, так как «Дрель» обладает самоприцеливающейся системой. К тому же ее практически невозможно распознать современными радарами.

Источник видео: EuroNews

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