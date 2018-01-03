Уфологи зафиксировали почти 5 000 НЛО в 2017 году

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Команда исследователей внеземных цивилизаций из США заявила, что за прошлый год на Земле было зафиксировано практически пять тысяч встреч с неопознанными летающими объектами.

Охотники за НЛО провели анализ всех случаев за 2017 год, в которых люди, скорее всего, наблюдали за полетом инопланетных кораблей. В результате они пришли к выводу, что нашу планету посетили 4 655 космических объектов неизвестного происхождения. Наибольшее число звездолетов было зафиксировано на территории США.

К примеру, в одной только Калифорнии НЛО были замечены почти пятьсот раз в прошлом году. Их видели и во многих других американских штатах. Уфологи не исключают, что у инопланетян может иметься база в Северной Америке.