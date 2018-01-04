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КОСМОС

Уфологи обнаружили шахту пришельцев на астероиде Фаэтон

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категория: КОСМОС

Исследователи внеземных цивилизаций провели тщательный анализ астероида Фаэтон и обнаружили на нем таинственный объект черного цвета. По словам уфологов, им вполне может быть шахта, созданная инопланетянами.

Обнаруженное специалистами пятно в диаметре достигает пяти километров. Оно может оказаться либо базой внеземной цивилизации, либо добывающей шахтой. Охотники за НЛО считают, что пришельцы тем самым получают необходимые им ресурсы, находясь вдалеке от своего родного мира.

Этот космический объект расположен в двадцати миллионах километрах от нашего небесного светила. Исследователи считают, что он может даже поменять свой курс, если ему будет грозить опасность столкновения с другими телами.

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