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Уфологи обнаружили на Кипре НЛО фиолетового цвета

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

В середине предыдущей недели исследователям в области уфологии удалось обнаружить на Кипре таинственный НЛО, главной особенностью которого стало странное фиолетовое свечение.

Загадочный космический корабль инопланетян пролетел в небе над Кипром 4 января. Ранее уфологи еще ни разу не наблюдали за звездолетом пришельцев, имевшим яркие фиолетовые огни. Первым этот объект обнаружил местный астроном-любитель, который тут же передал полученные данные экспертам.

Местные жители не удивились сделанной находке, так как, по их словам, НЛО частенько появляются возле побережья Кипра. Возможно, оно является еще одним аномальным участком Земли.

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