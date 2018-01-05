Уфологи нашли на Марсе древнюю статую Иисуса Христа

Специалисты в сфере внеземных цивилизаций недавно провели тщательный осмотр новых фотографий марсианской поверхности, сделанных космическими аппаратами NASA. На одном из снимков они смогли обнаружить таинственный объект, напоминающий собой статую Иисуса Христа. Уфологи тут же выдвинули теорию о том, что известный пророк успел посетить не только Землю, но и иные миры.

В сообщении говорится, что обнаруженный памятник имеет небольшие размеры – его высота не превышает 35 сантиметров. Внешне он напоминает фигуру человека, имеющего длинные волосы и одетого в длинный плащ. Исследователи отмечают, что у объекта можно легко разглядеть ноги, причем они застыли в походке.

Пользователи тут же разделились на два лагеря: одни считают, что на Красной планете действительно установлен памятник Иисусу Христу, а другие уверены, что уфологи обнаружили обычный булыжник.