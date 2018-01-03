Уфологи нашли голову собаки в одном из кратеров Луны

Охотники за НЛО смогли найти таинственный объект в одном из кратеров Луны, который напоминает голову собаки. Они даже определили ее породу – чихуахуа. Данная находка была сделана уфологами после изучения новых снимков лунной поверхности, опубликованных NASA.

Предмет, напоминающий собой голову пса и торчащий из лунного кратера, обладает довольно крупными размерами. По расчетам специалистов, в диаметре этот объект достигает нескольких десятков метров. Справа от него можно заметить застывший лавовый поток. Эксперты отмечают, что он сформировался из-за падения большого астероида на Луну.

Впрочем, скептики не разделяют радости исследователей внеземных цивилизаций, отмечая, что найденный ими предмет является обычным булыжником, обладающим забавной формой.