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Уфолог обнаружил на болотах Флориды два одноместных корабля пришельцев

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категория: КОСМОС

Охотнику за НЛО удалось обнаружить сразу два корабля пришельцев, предназначенных для одного пилота, на болотах американского штата Флорида. Разумеется, он сразу же снял эти звездолеты на камеру.

Таинственные корабли расположены возле Pratt&Whitney, научного комплекса, занимающегося проектированием и производством двигателей для самолетов и ракет. По словам уфолога, найденные им звездолеты похожи на секретную разработку. Они имеют серебристый корпус и, скорее всего, могут летать в космосе.

Исследователь внеземных цивилизаций также отметил, что корабли отличаются между собой. Первый из них имеет форму стрелы, а второй оснащен острыми крыльями, расположенными в его задней части. Он предположил, что у этих звездолетов была отключена функция маскировки, поэтому ему и удалось запечатлеть их на фото.

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