Уфолог нашел на поверхности Марса окаменелости червей

Работники «НАСА» недавно опубликовали на своем интернет-портале новые фотографии, которые были сделаны марсоходом Rover. Естественно, их тут же начали изучать десятки уфологов по всему миру, и одному из них удалось сделать необычное открытие. Дело в том, что Скотт Уоринг обнаружил на фото окаменелости червей.

Исследователь внеземных цивилизаций сообщил, что сделанное им открытие обладает настолько большой значимостью для науки, что оно могло бы кардинально поменять наше представление об устройстве Вселенной. Затем он обвинил правительство и NASA в том, что они скрывают от общественности сведения о наличии жизни за пределами Земли, так как ученые назвали «окаменелости червей» обычными камнями.

Уфолог потребовал от ученых признать найденные объекты червями и начать их тщательное изучение.