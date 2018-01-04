Ученые уверены, что глобальное потепление превратит Землю в пустыню

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Исследователи всего мира вот уже в течение нескольких лет разрабатывают различные сценарии того, что произойдет с нашим миром, если глобальное потепление продолжит нагревать планету. К примеру, недавно они выдвинули новую теорию, согласно которой при повышении средней температуры воздуха на 2 градуса Цельсия более 30 процентов всей земной поверхности превратится в пустыню.

Увеличение температуры приведет к повышению кислотности отдельных элементов почвы. В результате земля будет дегенерировать и обезвоживаться. Все это приведет к снижению объема растительности и нанесет серьезный урон по сельскому хозяйству. К тому же гибель растений увеличит концентрацию углекислого газа, который и является основным виновником глобального потепления.

По словам ученых, если на планете не произойдет никаких кардинальных изменений, то температура на ней повысится на 2 градуса уже через 35-50 лет.