Ученые сообщили об опасной аномалии в Антарктиде, способной привести к концу света

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На территории Антарктиды под огромным слоем льда скрывается необычная аномалия, испускающая мощные гравитационные волны. По мнению уфологов, она может привести к уничтожению человечества.

Область с аномалией расположена на востоке Антарктиды. Отмечается, что в этом районе десять лет назад космическими аппаратами был обнаружен гигантский кратер диаметром свыше шестисот километров. Конспирологи отмечают, что в данном участке местности лежит крупный астероид, упавший на планету миллионы лет назад. Рядом с этим кратером ученые нашли древние микроорганизмы, не встречающиеся ни в одном другом уголке Земли.

Согласно второй теории под Антарктидой находится огромная база пришельцев, которые готовятся к атаке на землян.