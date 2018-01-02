Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

Ученые сообщили об опасной аномалии в Антарктиде, способной привести к концу света

от
Дата:
категория: КОСМОС, ПРИРОДА
Взято с Pixabay

На территории Антарктиды под огромным слоем льда скрывается необычная аномалия, испускающая мощные гравитационные волны. По мнению уфологов, она может привести к уничтожению человечества.

Область с аномалией расположена на востоке Антарктиды. Отмечается, что в этом районе десять лет назад космическими аппаратами был обнаружен гигантский кратер диаметром свыше шестисот километров. Конспирологи отмечают, что в данном участке местности лежит крупный астероид, упавший на планету миллионы лет назад. Рядом с этим кратером ученые нашли древние микроорганизмы, не встречающиеся ни в одном другом уголке Земли.

Согласно второй теории под Антарктидой находится огромная база пришельцев, которые готовятся к атаке на землян.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Исследователи считают, что человечеству удастся пережить космический апокалипсис
  2. Ровно 59 лет назад на Луну был отправлен первый космический аппарат
  3. Конспирологи перенесли конец света на 2018 год

Эти новости могут вас заинтересовать

Земля максимально приблизится к Солнцу 4 января

Белый дом подписал распоряжение о подготовке нации к удару из космоса

Астрофизик предположил, что Земля в прошлом столкнулась с планетой-пришельцем

Видео: в Екатеринбург из Антарктиды доставили 30 кг метеоритов

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама