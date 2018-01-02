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Ученые обнаружили древнейшего предка многоклеточных организмов

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категория: АРХЕОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, НАУКА, ОКЕАН, ПРИРОДА
Взято с Pixabay

На Земле был найден уникальный вид водорослей, появившийся на планете около 1-го миллиарда лет назад. Изначально исследователи из Канады выдвинули теорию, согласно которой возраст этого растения составляет 1 миллиард 200 миллионов лет, но позднее они подсчитали, что оно появилось 1 миллиард 47 миллионов лет назад.

Сделать настолько точные подсчеты удалось благодаря рений-осмиевому анализу, который базируется на определении уровня распада радиоактивных компонентов, находящихся в окаменелостях. Исследователи отмечают, что этот организм вполне может быть предком для всех существующих ныне эукариотических живых существ.

Впрочем, специалисты советуют не спешить с выводами. Не исключено, что эти водоросли не были первыми многоклеточными организмами на планете, ведь исследователи могут найти и более древние виды растений.

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