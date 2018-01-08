Ученые назвали Венеру колыбелью земной жизни

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Некоторые зарубежные ученые считают, что жизнь на самом деле зародилась не на Земле, а на Венере. Разумеется, они взяли эти данные не с потолка, а разработали целую гипотезу, имеющую под собой логическое обоснование.

Согласно опубликованной теории простейшие микроорганизмы появились не на земной поверхности, а в космосе. Прилетели же они на нашу планету с Венеры. Скорее всего, миллионы лет назад на нее упал астероид, который отколол от нее небольшой кусок, упавший впоследствии на Землю. Естественно, они не уверены в этом на все 100 процентов.

Исследователи планируют создать виртуальную модель, чтобы проверить возможность подобного сценария. Как только они получат больше информации, то тут же опубликуют ее в сети Интернет.