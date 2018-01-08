Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

Ученые назвали Венеру колыбелью земной жизни

от
Дата:
категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Некоторые зарубежные ученые считают, что жизнь на самом деле зародилась не на Земле, а на Венере. Разумеется, они взяли эти данные не с потолка, а разработали целую гипотезу, имеющую под собой логическое обоснование.

Согласно опубликованной теории простейшие микроорганизмы появились не на земной поверхности, а в космосе. Прилетели же они на нашу планету с Венеры. Скорее всего, миллионы лет назад на нее упал астероид, который отколол от нее небольшой кусок, упавший впоследствии на Землю. Естественно, они не уверены в этом на все 100 процентов.

Исследователи планируют создать виртуальную модель, чтобы проверить возможность подобного сценария. Как только они получат больше информации, то тут же опубликуют ее в сети Интернет.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфолог нашел на поверхности Марса окаменелости червей
  2. Уфологи обнаружили на Кипре НЛО фиолетового цвета
  3. NASA показало на видео фантастически красивые облака Юпитера

Эти новости могут вас заинтересовать

Астрономы обнаружили крупнейшее столкновение галактик

Умер командир последней миссии людей на Луне

Уфологи надеются найти подводную станцию НЛО в озере Калыгирь на Камчатке

SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon

Реклама