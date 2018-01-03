Ученые нашли новый способ похудения без спорта и диет

Взято с Pixabay

Исследователи из Сингапура смогли разработать уникальный метод похудения, дающий возможность избавиться от лишних килограммов без изнуряющих диет и физических упражнений. Он базируется на применении специального пластыря, оснащенного микроскопическими иглами, содержащими в себе средство для похудения.

Данное средство трансформирует белый жир в бурый. Напоминаем, что первый занимается накоплением ресурсов, а второй – их расходованием. То есть последний приводит к сжиганию калорий, а белый провоцирует ожирение, что в итоге оборачивается появлением множества болезней.

Сначала эксперты провели тесты на грызунах. Благодаря им они выяснили, что уже на 5-й день использования пластыря вредный жир начинает трансформироваться в полезный. У мышат уменьшился вес и уровень холестерина. В будущем специалисты собираются провести эксперимент на людях. Если он пройдет успешно, то начнется массовое производство пластырей, которые окажутся недорогими и удобными в использовании.