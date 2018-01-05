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КОСМОС

Ученые: Инопланетяне считают людей животными из зоопарка

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Человечество уже на протяжении нескольких десятилетий пытается выйти на связь с пришельцами, но те до сих пор не откликнулись на наши сигналы. Некоторые ученые считают, что это происходит по той простой причине, что инопланетяне ассоциируют нас с обычными животными, живущими в зоопарке.

Отметим, что версия про зоопарк впервые была озвучена около 45 лет назад Джоном Боллом, известным астрономом. По его мнению, пришельцы обнаружили Землю уже на этапе зарождения на ней первой жизни. Затем они начали вести наблюдение за планетой, то есть для них люди являются зверями в клетке, которых можно без проблем изучать. Инопланетяне решат выйти с нами на связь только после того, как мы достигнем более высокого уровня развития.

Хоть эта теория и появилась много лет назад, однако многие исследователи считают, что она недалека от истины.

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